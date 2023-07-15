Gökçeada'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının büyümesi rüzgarın etkisiyle hızlandı. Olay yerine çok sayıda ekip ve araç sevk edildi.