Gökçeada'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Gökçeada'da Marmaros mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Gökçeada Orman İşletme Şefliğinin ilk müdahale aracının devriye görevini esnasında fark edilen yangına havadan 2 helikopter, karadan ise 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 14 orman işçisinin yanı sıra Gökçeada Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.