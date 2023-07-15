Gökçeada'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler yangını söndürmek için helikopter, uçak, arazöz ve dozerlerle çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gökçeada ilçesi Marmaros mevkisindeki ormanlık alanda, saat 16.10 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbarla üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 7 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve dozer ile çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.