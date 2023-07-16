Gökçeada'da orman yangını (2)

11'İNCİ SAATİNDE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORGökçeada Marmaros mevkiindeki saat 16.10 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 11'inci saatinde devam ediyor.

11'İNCİ SAATİNDE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gökçeada Marmaros mevkiindeki saat 16.10 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 11'inci saatinde devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalelerini sürüyor.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, -