Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde henüz nedeni belli olmayan bir şekilde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve havadan ve karadan müdahale ediyor. Gökçeada ilçesine bağlı Dereköy Marmaros mevkiinde saat 16.12 sıralarında ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 dakika içinde müdahale etti. Yangına havadan 5 helikopter, 4 su atar uçak, karadan ise 7 arazöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Gökçeada Belediyesi'ne ait ekipler de yangın bölgesine yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gökçeada'da orman yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde henüz nedeni belli olmayan bir şekilde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve havadan ve karadan müdahale ediyor.

Gökçeada ilçesine bağlı Dereköy Marmaros mevkiinde saat 16.12 sıralarında ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 dakika içinde müdahale etti.

Yangına havadan 5 helikopter, 4 su atar uçak, karadan ise 7 arazöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Gökçeada Belediyesi'ne ait ekipler de yangın bölgesine yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.