Gökçeada'da Kuvvetli Yağış Sonrası Su Kesintisi

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşanan kuvvetli sağanak sonrası su hatları ve arıtma tesisinde sorunlar meydana geldi. Su baskınları ve heyelanlar nedeniyle su kesintisi yaşanırken, ekipler hasar tespit ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde iki gün önce etkili olan kuvvetli sağanak sonrası su hatları ve arıtma tesisinde meydana gelen sıkıntı nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

İlçede 23 Ekim'de gece yarısı etkisini gösteren kuvvetli sağanak, ev ve iş yerlerinde su basmasına, 5 farklı noktada da heyelana neden oldu.

Gökçeada Kaymakamlığı ve Gökçeada Belediyesine bağlı ekipler, DSİ ve Karayollarının desteğiyle zarar gören noktalarda temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri su baskını yaşayan ikametlerdeki temizlik çalışmalarına katkı sundu. Ekiplerin çalışmasının ardından kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yağıştan zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Sel sularının baraj rezervuar alanında çamurlu su birikintisi oluşturması nedeniyle arıtma tesisinde sorun çıkınca ilçede su kesintisi yaşandı.

Gökçeada Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaşanan yoğun yağışlar sonucunda baraj rezervuar alanında aşırı miktarda çamurlu su birikimi meydana geldiği, gölet tabanındaki rüsubatın hareketlenmesi sebebiyle barajdan arıtma tesisine gelen suyun yüksek derecede bulanık hale geldiği belirtildi.

Bu durumun arıtma sisteminin otomatik olarak kendini koruma moduna almasına neden olduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Filtrelerin tıkanmaması ve suyun hijyenik kalitesinin korunması amacıyla barajdan arıtma tesisine geçici süreyle su alımı durdurulmuştur. İlçemizdeki su kesintisinin temel nedeni teknik bir arıza değil, baraj suyundaki aşırı bulanıklık nedeniyle arıtma tesisinin güvenlik protokolü gereği kendini devre dışı bırakmasıdır. Şu anda DSİ ekipleri, belediye birimlerimiz ve ilgili teknik ekiplerimiz sahada koordineli şekilde çalışmakta, tıkanıklığın giderilmesi, su hattının temizlenmesi ve baraj suyunun durulması için yoğun bir mesai yürütmektedir.

Baraj gölündeki suyun bir miktar durulması ve berraklaşması gerekmekte olup, bu süreç tamamlandığında arıtma tesisinin yeniden devreye alınması mümkün olacaktır. Çalışmalar, Kaymakamlığımızın yakın takibi ve DSİ'nin teknik koordinasyonunda aralıksız şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına mevcut depolardaki su, planlı ve kontrollü dağıtım sistemiyle en verimli şekilde kullanılmaktadır."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
