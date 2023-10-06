Gökçeada'da Caretta Caretta Yuvası Bulundu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ÇOMÜ Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKUM) ekipleri tarafından yapılan incelemede caretta caretta yuvası bulundu. Deniz kaplumbağalarının sayısı etkin koruma çalışmaları nedeniyle artıyor ve Kuzey Ege'de daha görünür hale geliyor.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKUM) ekiplerince yapılan incelemede, caretta caretta yuvası bulundu. Yavruların denize açılmasını takip ettiklerini söyleyen ÇOMÜ DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, "Deniz kaplumbağalarının sayısı etkin koruma çalışmaları nedeniyle artıyor. Bu da artık deniz kaplumbağalarının belki de Kuzey Ege'de daha görünür hale gelmesine yol açıyor" dedi.

ÇOMÜ DEKUM'a 25 Eylül'de Gökçeada ilçesindeki Aydıncık kumsalında caretta caretta yavrusu olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine ÇOMÜ Biyoloji Bölümünde Yüksek Lisans öğrencisi Emre Sandık, bölgeye gitti. Sandık 2 kilometrelik kumsalda yaptığı incelemelerde 26 Eylül'de caretta caretta yuvasını buldu. Sandık, yaklaşık 10 gün boyunca bölgede incelemelerde bulundu. Dün ise tüm yavruların denizle buluştuğu öğrenildi. Gökçeada'dan deniz kaplumbağası yavrusu bulunduğu bilgisinin geldiğini söyleyen ÇOMÜ DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, "Orada yavru deniz kaplumbağasını görünce bir yuva olabileceğini düşündük. Hatay'da izleme çalışmamız henüz bitmişti. Oradan gelen bu konuda uzman olan öğrencim Emre Sandık sahaya gitti. Yuvanın yerini buldu. Çok heyecanlandık. Artık Gökçeada'da Eşelek köyündeki Aydıncık kumsalında bir caretta caretta yuvamız var. İçinde hatırı sayılı bir miktarda yavru vardı. Bunlardan bir kısmı açılıp denize gitmiş, bir kısmı hala yuvada duruyordu. Biz onları takip ettik. Birkaç günlük sürede denize salımlarını izledik. Bilimsel bütün kayıtları aldık" ifadelerini kullandı.

'SAYILARI ETKİN KORUMA ÇALIŞMALARI SAYESİNDE ARTIYOR'

Bu kayıtın Kuzey Ege'de deniz kaplumbağalarının yuvalarının olduğuna dair 2'nci kesin kayıt olduğunu belirten Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, "Bundan 3 yıl önce Kabatepe'de gene ekim ayında Kum Plajı'nda bir yuva kaydımız vardı. Böylece Kuzey Ege'de Türkiye'nin bu kıyılarında bizim deniz kaplumbağalarının saçılmış bir şekilde yuvalama yerinin olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemiz, deniz kaplumbağaları için önemli bir bölge. Deniz kaplumbağalarının sayısı etkin koruma çalışmaları sayesinde artıyor. Bu da artık deniz kaplumbağalarının belki de Kuzey Ege'de daha görünür hale gelmesine yol açıyor. Biz yuvanın bulunmasıyla ilgili birimlere başvuracağız. Önümüzdeki yıl o kumsalın takibini gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl da yuva var mı yok mu diye bakacağız. Eğer varsa oranın tehditlerini ortaya koyarak gerekli tedbir ve önlemleri oranın yerel otoritesiyle birlikte almayı planlıyoruz."

'YAVRU CARETTALARIN DENİZE ULAŞMASINI SAĞLADIK'

Hatay Samandağ ilçesinde deniz kaplumbağaları koruma ve izleme çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen ÇOMÜ Biyoloji Bölümünde Yüksek Lisans öğrencisi Emre Sandık ise "Sezon bittikten sonra Çanakkale'ye döndüm. Bir ihbar üzerine Gökçeada'nın Eşelek köyü Aydıncık kumsalına gittim. Orada 2 gün kaldım. 2 gün boyunca ihbar üzerine yavru carettanın yuvasını buldum. Bilimsel çalışmalarımızın ardından hocamızla birlikte güvenli bir şekilde yavru carettaların denize ulaşmasını sağladık. Gökçeada'da ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Adadaki diğer kumsalları, koyları dolaştım. Bu bölgelerde de caretta izlerine rastladım" diye konuştu.