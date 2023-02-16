Gökçeada Belediyesi'ndeki 'rüşvet' soruşturmasında inşaat firması sahibi: 2+1 daire verdik

ÇANAKKALE'nin Gökçeada Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturmasında ifade veren inşaat firması sahibi S.A., belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ünal Çetin (38) ile imar müdürü Seval Duran'ın, ruhsat bekleyen 2 projeleri için kendilerinden 2 adet 2+1 daire istediklerini iddia etti. S.A., "Bu süreçte ruhsat alamayıp, aylardır beklemede olan birçok müteahhidin ruhsatını aldığını öğrenince biz de ortağımla çaresiz kalarak 2+1 daire vermeyi kabul ettik. Başkan Çetin, daireyi Hasan Erdem'e vermemizi söyledi. Biz de daireyi Erdem ile şirket arasında bedel yazılı olmayan sözleşme yaparak verdik" dedi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi. Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü Seval Duran, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda eski Gökçeada İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem de gözaltına alındı. Ünal Çetin, Seval Duran ve Hasan Erdem tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Başkan Çetin, ofise girer girmez S.T.'ye küfretti. Belindeki parlak metal renkli silahı çıkararak, masanın üzerine koydu ve patron koltuğuna oturdu. Bu esnada Ünal Çetin ile S.T. arasında tartışma başladı. Başkan önceki projelerden kendisine az para verdiğini, S.T. ise çok rüşvet verdiğini iddia etti. S.T. ile aralarında uzun zamandır rüşvet çarkı olduğunu da ilk defa burada öğrenmiş olduk. Bu buluşmadan kısa bir süre sonra eski İYİ Parti Gökçeada İlçe Başkanı Hasan Erdem, ofisimize gelip, gitmeye başladı. Her geldiğinde bize 'Beni Ünal başkan gönderiyor. Şu ruhsat meselenizi çözelim. Sizi Ünal başkan ile ben yan yana getirmeyeyim. Siz birbirinize girersiniz aranızı bulayım. 2 adet 2+1 daire yerine siz kendi istediğiniz yerden 1 adet 2+1 daireyi başkana verin' dedi. Bu süreçte ruhsat alamayıp aylardır beklemede olan birçok müteahhidin ruhsatını aldığını öğrenince biz de ortağımla çaresiz kalarak 1 adet 2+1 daire vermeyi kabul ettik. Sonrasında 'Kottan açığa çıkan bodrum katları iskan edilebilir' şeklindeki yönetmelik değişmeden 2 projemizin de ruhsatı onaylandı. Başkan Ünal Çetin, daireyi Hasan Erdem'e vermemizi söyledi. Biz de daireyi Erdem ile şirket arasında bedel yazılı olmayan bir sözleşme yaparak verdik. Ancak iskan aşamasında yine önümüze bu tarzda zorluk çıkarılabilir, düşüncesiyle tapuyu hemen vermedik. Proje bitip, iskanları aldıktan sonra Erdem, bu dairenin tapusunu üzerine vermemizi istedi. Biz de projenin iskanını daha almadığımızı söyledik. Erdem bize garanti verdi. Sonrasında biz de daha fazla zora girmemek adına, bu tarihten yaklaşık 7 ay kadar önce tam tarihini hatırlamadığım bir günde Gökçeada Tapu Müdürlüğü'nden dairenin tapusunu Hasan Erdem adına Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'e vermek zorunda kaldık. Burayla ilgili de başvurumuzu yaptık ve resmi olarak iskanımızı aldık. Kimse ile ortak çıkar amacı hareket ederek, rüşvet vermek istemedim. Bu doğrultuda da rüşvet vermemek için şahsım ve ortağı olduğum firmam adına mücadele ettim."