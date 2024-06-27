Gökçeada Açıklarında 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Gökçeada açıklarında saat 22.50'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çanakale Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 22.50'de, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Ege Denizi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Yapılan taramalara göre herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.