Gökçeada Açıklarında 4,4 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 15,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Ege Denizi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Gökçeada açıklarında saat 22.50'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.