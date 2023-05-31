Gökçe Gökçen: "İnsanlar Ne Yaşıyorsa, Halkın Derdi Neyse Onu Gören, Bu Sorunları Çözmek Üzere Siyaset Yapan Bir Anlayışla Buradayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen TBMM’de; “İnsanlar ne yaşıyorsa, halkın derdi neyse onu gören, bu sorunları çözmek üzere siyaset yapan bir anlayışla buradayız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen TBMM'de; "İnsanlar ne yaşıyorsa, halkın derdi neyse onu gören, bu sorunları çözmek üzere siyaset yapan bir anlayışla buradayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, TBMM'de yaptırdı. Gökçen'in rozetini, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel taktı. Gökçen, daha sonra şu açıklamayı yaptı:

"Bir genç olarak, bir kadın olarak milletvekili olmaktan dolayı; burada gençlerin ve kadınların temsilcisi olmaktan dolayı gururluyum. Milyonlarca genç, milyonlarca kadın onları hayal kırıklığına uğratan olaylarla karşılaşıyor. Bir yandan da umut etmek isteyen gençler var. Gelecek için, kendi ülkesine sevgisiyle çok çalışan gençler var. Ben tam da o gençlerin buradaki temsilcisi olmaktan dolayı gurur içindeyim.

Ülkemiz için, geleceğimiz için çalışacağız. ve şimdiye kadar yaşadığımız tedirginlikler, gelecek kaygıları… İnsanlar ne yaşıyorsa, halkın derdi neyse onu gören, bu sorunları çözmek üzere siyaset yapan bir anlayışla buradayız. Bu yüzden çok heyecanlıyız."