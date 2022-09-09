Gökçe Gökçen'den Bakan Kurum'a: "Bu Tam Bir 'Ekmek Bulamıyorlarsa Pasta Yesinler' Vakasıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gençlere seslenmek için yayınladığı bir videoya ilişkin, “Bu tam bir ‘ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler’ vakasıdır” yorumunu yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gençlere seslenmek için yayınladığı bir videoya ilişkin, "Bu tam bir 'ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' vakasıdır" yorumunu yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gençlere seslenmek için yayınladığı bir videoya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Gökçen'in açıklaması şöyle:

"Bakan Murat Kurum, gençlere seslenerek videodaki Mehmet Ali kardeşimize kulak vermemizi söylüyor. Gençlerin yurt bulamadığı, binbir gayretle kiralık ev aradığı, ev bulamayıp okula gelememekten korktuğu bir dönemde ben de merak edip izledim. İktidarın şu konuda hakkını teslim etmek lazım: her zaman daha da kötü bir sürprizle karşımıza çıkabiliyorlar.

"GÜNDE ÜÇ ÖĞÜN YEMENİN LÜKS SAYILDIĞI BİR DÖNEMDE AKLIMIZLA ALAY EDİYORLAR"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bugün öğrenciye açıkça 'kiralık ev bulamıyorsanız evi satın alın' demektedir. Bu tam bir 'ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' vakasıdır. Gençlerin otobüs bileti bulamadığı için memleketinde ailesini göremediği, dışarı çıkıp arkadaşlarıyla içeceği bir kahvenin bile hesabını yapmak zorunda olduğu, günde üç öğün yemenin lüks sayıldığı bir dönemde aklımızla alay ediyorlar.

"20 YILDIR YURT SORUNUNU ISRARLA ÇÖZMEYEN ANLAYIŞ, GENÇ YOKSULLUĞUNU DERİNLEŞTİRMEKTE"

20 yıldır yurt sorununu ısrarla çözmeyen anlayış, genç yoksulluğunu derinleştirmekte, gençleri bilinçli olarak tarikat ve cemaatlere muhtaç etmektedir. İktidarımızda gençlerin güvenle ve insanca koşullarda kalabileceği yurtları inşa edeceğiz. İktidarımızda TOKİ, bu tür halkla dalga geçen reklamlarla uğraşmak yerine yurt sorununu çözecek. Bir yıl içinde 2 ya da 3 kişilik odaları olan, internet, sıcak su ve güvenlik sorunu olmayan yurtlar inşa edeceğiz."