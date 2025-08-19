Gökbey Helikopterlerinin Dördüncüsü Jandarma'ya Teslim Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Genel Maksat Helikopteri Gökbey'in dördüncüsü, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi. Jandarma, bu teslimat ile envanterine yeni bir güç kazandırdığını duyurdu.

YERLİ ve milli imkanlarla üretilen Genel Maksat Helikopteri Gökbey'in 4'üncüsü, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, 4'üncü Gökbey helikopterinin envantere katıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzündeki gücümüze güç kattık! 4'üncü Gökbey helikopterimiz, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve ilk seri üretim olma özelliğini taşıyan 'Gökbey'imizle vatan semalarında daha güçlü, daha kararlıyız" denildi.

Ayrıca paylaşımda Gökbey'in görüntülerine de yer verildi.

Haber-Kamera: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı: Aracın kaskosu da yok

17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.