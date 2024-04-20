Gökbelen köyünde trafik eğitimi verildi
Keban İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Gökbelen köyünde trafik eğitimi verildi. Ekipler, vatandaşlara trafikte uyulması gereken kuralları anlattı ve soruları yanıtladı.
Keban İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Gökbelen köyünde trafik eğitimi verildi.
Gökbelen köyünde ekipler tarafından, vatandaşlara trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Trafik ışık ve levhalarına mutlaka uyulmasını isteyen ekipler, vatandaşların sorularını yanıtladı.