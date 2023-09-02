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Gök taşı geceyi aydınlattı

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- Gök taşı geceyi aydınlattı Erzurum'un Uzundere İlçesinde bahçede oturan vatandaşlar geceyi aydınlatan göktaşını cep telefonu ile görüntüledi.

- Gök taşı geceyi aydınlattı

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere İlçesinde bahçede oturan vatandaşlar geceyi aydınlatan göktaşını cep telefonu ile görüntüledi. Bağlama eşliğinde sohbet eden vatandaşlar video çektikleri esnada gökyüzünde geceyi gündüze çeviren gök taşını tesadüfen kayda aldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Taner Sarı - Güncel

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