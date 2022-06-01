Gök bilimciler, Betelgeuse yıldızının gizemli kararmasını yakaladı! - Haberler

Dev Betelgeuse yıldızı, yıllar önce büyük bir kararma yaşadı. Bunun üzerine bilim dünyası, bu olayı merakla takip etti. Son olarak bir ekip, salı günü bir açıklama yaptı. Bu açıklamada ekip, Orion takımyıldızındaki kırmızı bir üstdev yıldız olan Betelgeuse'nin bu olayını bir hava durumu uydusunun yakaladığını belirtti.

Kararmayı bir Japon hava durumu uydusu yakaladı

2019 ve 2020 yılları arasında Betelgeuse yıldızı, bir sönümleme, kararma yaşadı. Bu olan ise bilim dünyasında büyük bir kararma olarak yer aldı. Son gizemli kararmayı ise Japonya'ya ait bir hava durumu uydusu yakaladı.

Avcı Takımyıldızı'nın en parlak ikinci yıldızı olan Betelgeuse, Samanyolu'nda yer alıyor. Dev yıldız bu özelliğiyle de mavi dev Rigel'den sonra geliyor. Bu yıldızın aniden kararması ve normalden daha koyu bir hale gelmesi birçok kişinin dikkatini çekti. Bunun üzerine ise bazı kişiler yıldızın patlayacak durumda olduğunu belirtti. Gök bilimciler ise olayın nedeni için araştırmalar yaptı.

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Araştırmalara göre dev bir yıldızın sönmesinin nedenini açıklamak için iki seçenek var. Bunlardan ilki, iç süreçlerin, yıldızın etkin sıcaklığını ve dolayısıyla ışık çıkışını düşürebilmesi. Diğer seçenek ise, tozun yıldız ile Dünya arasına girerek yıldızın ışığının bir kısmını emmesi oldu. Ancak bu sonuçlar, pek çok açıdan yetersiz bulundu.

Ayrıca araştırmacılar, bu hızlı değişim için farklı bir açıklama da yapıyor. Buna göre kararma, Betelgeuse tarafından fırlatılan malzemeden oluşmuş ve su bulutuna ulaşan bir şok dalgası olduğunu da öne sürüyor.

Himawari-8 uydusunun yakaladığı görüntüler, büyük kararmayla ilgili bazı çalışmaları doğruluyor. Ekvatorun 22.236 mil üzerinde çalışan uydu, her 10 dakikada bir tüm Dünya'nın optik ve kızılötesi görüntülerini yakalar.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kararmanın nedeni ne? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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