Göçük altında kalan iki işçi yaralandı

ÇANKIRI - Çankırı'da alt yapı çalışmaları esnasında göçük altında kalan iki işçi yaralandı

Çorum'da alt yapı ve yağmur suyu borusu döşeme çalışması esnasında toprak kayması meydana geldi. M.Ş.Y. ile A.Ş. isimli iki işçi kayan toprağın altında kaldı. Yaralı işçiler vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen ekipler tarafından enkazdan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.