Göçük altında kalan iki işçi yaralandı
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Çankırı'da alt yapı çalışmaları esnasında göçük altında kalan iki işçi yaralandı. İşçiler enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Göçük altında kalan iki işçi yaralandı
ÇANKIRI - Çankırı'da alt yapı çalışmaları esnasında göçük altında kalan iki işçi yaralandı
Çorum'da alt yapı ve yağmur suyu borusu döşeme çalışması esnasında toprak kayması meydana geldi. M.Ş.Y. ile A.Ş. isimli iki işçi kayan toprağın altında kaldı. Yaralı işçiler vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen ekipler tarafından enkazdan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bedirhan Göksu - Güncel