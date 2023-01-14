Göçmenlik Yetkilisi: Çin'de Sınır Ötesi Yolcu Sayısında İstikrarlı Artış Görüldü

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'de bir göçmenlik yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, 8 Ocak'tan bu yana Çin'in gelen ve giden yolcu sayılarında istikrarlı bir büyüme ve düzenli bir toparlanma görüldüğünü söyledi.

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'de bir göçmenlik yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, 8 Ocak'tan bu yana Çin'in gelen ve giden yolcu sayılarında istikrarlı bir büyüme ve düzenli bir toparlanma görüldüğünü söyledi.

Ulusal Göç İdaresi'nin (NIA) yönetimi altındaki Sınır Teftiş Departmanı Genel Müdürü Liu Haitao, Devlet Konseyi ortak Kovid-19 önleme ve kontrol mekanizması tarafından düzenlenen bir basın toplantısında, 8-12 Ocak tarihleri arasında ülke çapındaki göçmenlik makamlarının günde 490.000 giriş ve çıkış işlemi yaptığını, bu rakamın Çin'in Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesiden öncesine oranla yüzde 48,9 daha fazla olduğunu söyledi.

Liu, Çin'in Kovid-19 müdahalesine ilişkin yönetimini B sınıfına indirmesinden önce kaydedilen rakamlarla kıyaslandığında günlük ortalama gelen ziyaret sayısının yüzde 54,7 artarak 250.000'e ulaştığını, giden ziyaret sayısının ise yüzde 43,3 artışla 240.000'e ulaştığını söyledi.

8 Ocak'tan bu yana, politika değişikliği öncesine göre yüzde 129,4 artışla 1,35 milyondan fazla ana kara sakini giriş ve çıkış belgeleri için başvurdu.

Bahar Festivali tatili yaklaşırken, çıkış ve giriş noktalarında seyahatlerin zirve yapmasının beklendiğini söyleyen Liu, Çin vatandaşlarının gümrük işlemleri için 30 dakikadan fazla beklememesini sağlamak için NIA'nın her düzeydeki göçmenlik yetkililerinden verimliliği artırmalarını istediğini de sözlerine ekledi.

Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olan Wu Xi, sınır ötesi seyahat için yeni önlemlerin yürürlüğe girdiği 8 Ocak'tan bu yana Çin'in sınırlardaki kısıtlamaları hafiflettiğini, uçak seferleri, uçuş rotaları ve koltuk kapasiteleri üzerindeki üst sınırları kaldırdığını ve varışta merkezi karantina gerekliliklerini kaldırdığını söyledi.

Ancak, bazı ülkeler Çin vatandaşlarının girişine aşırı ve ayrımcı kısıtlamalar getirdi.

NIA, bu tür kısıtlamalara kesin bir şekilde karşı çıktığını dile getirdi ve bu ülkelere karşı alınan önlemlerle karşılık verdi.

Liu, Çin'in, Güney Kore ve Japonya vatandaşlarına yönelik 11 Ocak'tan bu yana uyguladığı varışta vize ve 72/144 saatlik vizesiz geçiş politikasını askıya aldığını söyledi.

Liu, "Çin dışa açılmaya ve Çin'de okumak, çalışmak ve iş, bilimsel araştırma, akademik değişim, yenilik ve girişimcilik ile meşgul olmak için yurt dışından gelecek arkadaşları memnuniyetle karşılamaya kararlıdır" dedi.