GÖÇMENLERİ TAŞIYAN 7 KİŞİLİK OTOMOBİLDEN 12 KİŞİ ÇIKTI

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araç ve iki otomobilde 22 Suriyeli kaçak göçmen ve onları taşıyan 3 sürücü yakalandı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araç ve iki otomobilde 22 Suriyeli kaçak göçmen ve onları taşıyan 3 sürücü yakalandı. Otomobillerden biri 7 kişilik olmasına rağmen içerisinden sürücüyle birlikte 12 kişi çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle Suriye uyruklu Enes H. (31), Saef A. (33) ve Qias A'yı (38) takibe aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundaki İncirlik Park Alanı'ndaki kontrol noktasında şüphelilerin kullandığı iki otomobil ve bir hafif ticari aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada araçlarda toplam 22 Suriye uyruklu kaçak göçmenin taşındığını belirledi.

POLİS KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan şüphelilerden Saef A'nın kullandığı 7 kişilik otomobilden kendisiyle birlikte 12 kişi çıktı. Bu anlar polis kamerasına yansıdı. 3 sürücü gözaltına alınırken göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenleri Şanlıurfa'dan İstanbul'a götürmek için yola çıktıkları belirlenen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli sürücü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.