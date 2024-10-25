Göçmenleri Kaçırmaya Çalışan Şebekeye Operasyon: 5 Tutuklama

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp, bir evde alıkoyduğu yabancı uyruklu kişileri gasbeden 5 kişi tutuklandı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim Çarşamba günü İzmir-Ankara yolu üzerinde Ankara Caddesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisindeki 5 şüphelinin yapılan üst aramalarında 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilirken araçta yapılan aramalarda ise 15 cep telefonu tespit edildi. Bunun üzerine araçta bulunan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdiği çelişkili ifadeler sonrasında, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şüphelileri ait cep telefonları mahkeme kararı ile incelemeye alındı. Telefonlarda yapılan incelemede, bir telefonun galeri kısmında yer alan fotoğraf dikkat çekti. Söz konusu fotoğrafta, bir evin içerisinde çok sayıda kişinin yere yatırıldığı elleri arkadan plastik kelepçeler ile bağlandığı ve 2 kişinin de tabanca ile bu kişilerin başında beklediği görüldü.

KAÇIRACAKLARI GÖÇMENLERİ YERE YATIRIP KELEPÇELEDİLER VE GASBETTİLER

Soruşturmanın derinleştirilmesi ile şüphelilerin alınan ifadelerinde göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlerle irtibata geçtikleri, yabancı uyruklu kişileri Yunanistan'a kaçırmak için aralarında anlaşma yaptıkları ancak yabancı uyruklu kişileri yurt dışına çıkarmadan bir arazide bırakarak organizatörleri dolandırmaya çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin vermiş oldukları ifadelerinde, 15 Suriye uyruklu kişiyi Kemalpaşa ilçesindeki 75.Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde günlük kiraladıkları tek katlı bahçe evine götürdüklerini, göçmen kaçakçılığı yapan organizatörün anlaşmaya uymaması üzerine şüphelilerin ikinci bir plan yaparak aralarından 4 kişinin polis süsü vererek eve baskın düzenlediklerini ifade etti. Yabancı uyruklu kişileri evde yere yatırarak plastik kelepçe taktıkları, cüzdanlarındaki paraları ve cep telefonlarını zorla gasp ettikten sonra olay yerinden ayrıldıkları daha sonra yabancı uyrukluların da bulundukları yerden ayrılarak gittikleri tespit edildi. Mağdurların kimlik tespiti için yapılan çalışmalar sonucunda Suriye uyruklu 4 kişinin Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiği belirlenerek ifadeleri alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.