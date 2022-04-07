"Göçmen Sorunu İşgücü Avantajına Dönüşebilir"

Boston College'dan ekonomi profesörü Can Erbil, savaş yüzünden ülkelerini terk eden milyonlarca Ukraynalı göçmene kapılarını açan özellikle yaşlı nüfusa sahip Avrupa ülkeleri için bu durumun uzun vadede işgücü anlamında avantaja dönüşebileceğini söyledi

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