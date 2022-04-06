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Göçmen kuşlar döndü: Türkülere konu olan turnalar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kaplan - Güncel
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Göçmen kuşlar döndü: Türkülere konu olan turnalar böyle görüntülendiSİVAS Havaların ısınması ve göçmen kuşların dönmesi ile Sivaslı doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, birçok türküye konu olan eşsiz güzellikte ki turnaları doğal yaşam alanlarında görüntüledi.

SİVAS (İHA) - Göçmen kuşlar döndü: Türkülere konu olan turnalar böyle görüntülendi

SİVAS Havaların ısınması ve göçmen kuşların dönmesi ile Sivaslı doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, birçok türküye konu olan eşsiz güzellikte ki turnaları doğal yaşam alanlarında görüntüledi.

Sivas'ta havaların ısınması ile göçmen kuşlar özellikle sulak alanları renklendirdi. Sivas'ta Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, şarkı ve türkülere konu olan bir turna çiftini görüntülemeyi başardı. Aslan, uzun bacak ve boyun yapıları ile dikkat çeken turnaları gölde avlanırken görüntüledi.

"Neredeyse insan boyundalar"

Mustafa Aslan, görüntülediği turnaların boyutlarına dikkat çekerek, "Sivas'ta geçtiğimiz günlerde turnaları görüntüledim. Turnalar gerçekten büyüleyici canlılar, boyları 120-130 santimetre neredeyse bir insan boyutuna yakın. O yüzden uzaktan görülmesi ve fark etmesi kolay. Sesleri karakteristik ve çok uzaktan duyulabiliyor. Turnalar tek eşli canlılar şuan göç dönemindeler ve bu dönemde eşleriyle birlikte hareket ediyorlar tek başına görmeniz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Görüntülediğim için mutluyum"

Aslan, turnaları görüntülediği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Turnaları görüntüleyebildiğim için mutluyum, her mevsimde bulup görüntülüyorum. Belli bir rotaları var, her sene istikrarlı olarak aynı yere geliyorlar. O istikamete ve konakladıkları göllere her sene uğruyorlar" dedi.

Göçmen kuşlar döndü: Türkülere konu olan turnalar böyle görüntülendi

Göçmen kuşlar döndü: Türkülere konu olan turnalar böyle görüntülendi

Göçmen kuşlar döndü: Türkülere konu olan turnalar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Güncel

Mustafa Aslan, Göçmen, Şarkı, Sivas, Güncel, Haberler

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