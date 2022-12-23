Göçmen Kuşlar Çin'in En Büyük Tatlı Su Gölünde Yiyecek Arıyor

NANCHANG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Nanchang'daki ülkenin en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü, göçmen kuşlar için kışı geçirebilecekleri önemli bir yer.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Nanchang'daki Poyang Gölü kenarındaki Nanchang Beş Yıldız Sibirya Turnaları Koruma Alanı üzerinden uçan göçmen kuşlar, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)

NANCHANG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Nanchang'daki ülkenin en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü, göçmen kuşlar için kışı geçirebilecekleri önemli bir yer.

Kuş severler, kışın göçmen kuşlara yetecek kadar yiyecek sağlamak için bu yıl kuraklıktan etkilenen Poyang Gölü kenarındaki Nanchang Beş Yıldız Sibirya Turnaları Koruma Alanı'nda her yıl göçmen kuşların yemek için geldiği nilüfer göletini mesken tuttu.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Nanchang'daki Poyang Gölü kenarındaki Nanchang Beş Yıldız Sibirya Turnaları Koruma Alanı'nda dinlenen göçmen kuşlar, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Nanchang'daki Poyang Gölü kenarındaki Nanchang Beş Yıldız Sibirya Turnaları Koruma Alanı'nda dinlenen göçmen kuşlar, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Nanchang'daki Poyang Gölü kenarındaki Nanchang Beş Yıldız Sibirya Turnaları Koruma Alanı'nda yavrusunu besleyen beyaz turna (solda), 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Nanchang'daki Poyang Gölü kenarındaki Nanchang Beş Yıldız Sibirya Turnaları Koruma Alanı'nda dinlenen göçmen kuşlar, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Nanchang'daki Poyang Gölü kenarındaki Nanchang Beş Yıldız Sibirya Turnaları Koruma Alanı'nda oynayan kuğular, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Nanchang'daki Poyang Gölü kenarındaki Nanchang Beş Yıldız Sibirya Turnaları Koruma Alanı'nda oynayan beyaz turnalar, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Nanchang'daki Poyang Gölü kenarındaki Nanchang Beş Yıldız Sibirya Turnaları Koruma Alanı'nda dinlenen göçmen kuşlar, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)