Göçmen Kaçakçılığına 81 İlde Operasyon: 46 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"81 ilde 'göçmen kaçakçılığı organizatörlerine' yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; 8'i yabancı uyruklu 46 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum.

Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.

Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz."