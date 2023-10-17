GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA TOPLAM 26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Özden ATİK / İSTANBUL, -GÖÇMEN kaçakçılığına ilişkin düzenlenen operasyonlarda toplam 40 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen göçmen kaçakçılığı suçuna ilişkin 11 ara yakalama gerçekleştirildi. Bu operasyonda toplam 19 şüpheli ve 425 düzensiz göçmen hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Yakalanan 19 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Suçta kullanılan 9 adet araç, 45 adet uyku tulumu, 2 adet tel kesme aparatı, merdiven, bot, yelkenli tekne ele geçirildi.

13 EKİM'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

"Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından ve "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından delillerin toplanması sonucunda 21 şüpheli daha tespit edildi. Bu şüphelilerin yakalanması amacıyla 13 Ekim 2023 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda ise 14 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.