Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenip, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Göçmenlerin para karşılığı sınırdan geçirdiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)