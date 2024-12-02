Göçmen Kaçakçılığı Operasyonlarında 115 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada düzenlenen "Kalkan-33" operasyonlarında yakalanan 115 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 49'unun tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar ve 78 adet araç ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Ülke genelinde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen 'Kalkan-33' operasyonlarında; 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 49'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarında, ruhsatsız tabancalar ve 78 adet araç ele geçirildi."