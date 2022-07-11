Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutukladı Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 4-10 Temmuz'da gerçekleştirilen 3 operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı. AA / Güncel Göçmen Van Güncel Haberler

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