Haberler

Göçmen Kaçakçılığı Denetimlerinde 169 Organizör Yakalandı

Göçmen Kaçakçılığı Denetimlerinde 169 Organizör Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yapılan operasyonlar sonucunda 132'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. 783 düzensiz göçmenin de gözaltına alındığı denetimler, geniş kapsamlı bir koordinasyon ile gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yapılan denetimlerde 132'si yabancı uyruklu 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 783 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik dün düzenlenen denetimlerin detaylarını paylaştı. Denetimler, Göç İdaresi Başkanı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, 27 bin 347 personel, 8 bin 690 ekip ile 5 bin 761 noktada, 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina, 457 terminal kontrol edildi, 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamada 132'si yabancı uyruklu, toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 783 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldığını aktaran Yerlikaya, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Merkez Bankası'ndan yeni para kararı! Bugün tedavüle çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil

Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek

Trump'tan Çin'e ağır ceza! İşte kabusun başlayacağı tarih
Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki

Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Bayer Leverkusen-PSG maçında yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor

Bu maçta yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Louvre Müzesi'ndeki şok soygunda maddi kaybın boyutu belli oldu

Dünyanın konuştuğu skandalda maddi kaybın boyutu çok fena
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.