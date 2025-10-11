Haberler

Göçmen Kaçakçılarına Yönelik Operasyonda 10 Tutuklama

Hatay ve Adana'da düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklandı. Operasyonda, kaçak göçmenler de yakalanırken, önemli miktarda döviz ve malzeme ele geçirildi.

HATAY merkezli 2 ilde, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu göçmen kaçakçılarının kimliklerini tespit etti. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet güçleri, 7 Ekim'de Hatay ve Adana'da 8 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Ekiplerin adreslerdeki aramalarında göçmen kaçakçılığına karıştığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde ülkeye kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 5 düzensiz göçmeni de yakalayan ekipler, 1 dürbün, 103 bin 500 TL ve 605 dolar ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
