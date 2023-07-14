Göçmen kaçakçılarına polis operasyonu

ERZURUM - Erzurum polisi göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara karşı yaptığı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dün Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların, düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak Erzurum'a getirdiği tespit edildi. Polis şahısların kaçak göçmenleri Erzurum'dan da batı illerine sevk ettiğine dair bilgiler edindi. Bunun üzerine başlatılan "projeli çalışma" neticesinde farklı tarihlerde yapılan ara yakalamalarda toplamda 63 düzensiz göçmen yakalandı. Olaylarda kullanılan 3 araca el konuldu ve kaçak göçmenlerin batı illerine sevkini düzenleyen 17 şüpheli şahsa TCK-79 Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığı organizasyonunu yöneten şahıslara yönelik önceki gün yapılan eş zamanlı operasyon sonucu B.A, R.A, C.A, S.A, F.H. ve N.M. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli işlemlerine başlatıldı. Şüpheliler bu gün sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Olay ilgili soruşturma devam ediyor.