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Göçmen kaçakçıları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Göçmen kaçakçıları tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde Köyceğiz Ekincik koyundan deniz yolu ile yabancı uyruklu şahısları yurt dışına kaçırmaya çalışan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde Köyceğiz Ekincik koyundan deniz yolu ile yabancı uyruklu şahısları yurt dışına kaçırmaya çalışan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonrası Köyceğiz Ekincik Mahallesinde M.A., Z.İ., H.K., M.S., C.K. ve A.K. isimli şahısların organizatörlüğünü yaptığı, ülkeye yasadışı yollardan giren 10 Filistin, 11 Suriye uyruklu toplam 21 düzensiz göçmen koyda yakalandı.

Araç ve çevresinde yapılan aramada lastik bot, deniz motoru, 3 adet şişirme pompası, mekanik yakıt ikmal pompası, 8 adet ahşap tahta, 4 adet 50 litre benzin bidonu ve bot dümeni ele geçirildi.

Göçmen kaçakçıları tamamlanan adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Organizatörlerden M.A., Z.İ., H.K., M.S isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, C.K. ve A.K. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

21 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderim Merkezine teslim edildi.

(Bekir Tosun/İHA)

Göçmen kaçakçıları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Köyceğiz, Jandarma, Göçmen, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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