Göçmen faciasında eşi ve 2 çocuğunu yitiren Berjas: Sabaha kadar bana tutundular ama dayanamadılar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın, toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği faciada, kayıp olduğu belirtilen 5 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayda, 2 çocuğu ile eşini kaybeden Muhammed Berjas, "Eşim ve çocuklarım bana tutunarak, geceden sabaha kadar denizde bekledi. Çok su yuttular ve dayanamadılar" dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 13 Eylül günü saat 00.10'da Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salı içerisindeki 66 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler ifadelerinde İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap bir tekne ile Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine yardım istediklerini, Yunan güvenlik güçleri tarafından alındıkları botta değerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk kara sularına yakın bir noktadan geri itildiklerini anlattı. Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayda çocuğunu kaybeden Lübnan'da yaşayan Filistin uyruklu Mahir Sıteti ise "3 gün önce Lübnan'dan İtalya'ya gitmek üzere gemiyle yola çıktık. Gemide sorun olunca Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini aradık. Yunan ekibi biz aradıktan 3 saat sonra geldi. Mazot vereceklerini düşünürken, gemiye çıkmamızı isteyerek paralarımızı, pasaportlarımızı ve telefonlarımızı aldılar. 5 saat boyunca bizi dolaştırdılar. Su isteyince bağırdılar. Gece bizi uyandırıp, şişirdikleri can sallarıyla 4 grup halinde denize bıraktılar. Ben 4'üncü gruptaydım. Bizi öyle bir attılar ki ölüme terk ettiler. Onların amacı bizi öldürmekti. Biz ne yapacağımızı bilemedik. 3 can salı ile aramızda mesafe açıldı. Biz dalgalar nedeniyle ayrı yöne gittik. Can salının tıpası kapalı değildi ve su almaya başladı, sonra alabora oldu. Kimse yardım etmeye gelmedi, ölümler başladı. Benim oğlum sabaha karşı vefat etti. Bir uçak yerimizi tespit ettikten sonra Türk Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Bize yardım edip, su verdiler" diye konuştu.