Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı köylerde çiftçilik yapanlar, yayla mevsiminin başlamasıyla hayvanlarıyla yaklaşık bir ay kalacakları Şemdinli yaylalarına doğru yola çıktı.

Zorlu kış mevsiminin ardından ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, koyunlarını meralara ve ovaya çıkartmaya başladı. İlçede özellikle bazı yaylalarda karların erimemesiyle bazı vatandaşlar hayvanlarını bir ay boyunca Şemdinli tarafına götürmeye başladı.

Her sene aynı zorlu yolculuğu yaşadıklarını belirten Seyhan Geylan, "Bu sene kış çok yoğun geçti. Dağlarda hala kar var. Biz de bu zorlu şartlardan dolayı koyunlarımızı Şemdinli tarafına götürüyoruz. Bir ay boyunca eğer sıkıntı olmazsa kalacağız ve tekrardan yine yola çıkıp Yüksekova'da bulunan yaylamıza döneceğiz. Yani her sene olduğu gibi yaz boyunca koyunlarımızı yaylalarda besleyeceğiz. Çünkü şehir içinde olmuyor. Biz de kimseyi rahatsız etmeden aylarca yaylalarda kalıyoruz" dedi.

(Metin Tek/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel