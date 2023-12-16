Göçerlerin dönüş yolculuğu başladı

Şırnak'ta yaz mevsimini yaylalarda geçiren göçerlerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Çevre illerden gelerek yazı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalarda geçiren göçerler, kış aylarının başlamasıyla sürüleriyle memleketlerine doğru yola çıktı.

Beytüşşebap'taki Faraşin Yaylası'ndan Mardin'in Nusaybin ilçesine gideceklerini kaydeden göçerlerden Nuri Baykara, "2 aydan beri yollardayız. Havalar soğuduğu için memleketimize dönüyoruz. On gün sonra evlerimizde olacağız." dedi.

Faraşin Yaylası'ndan yola çıktıklarını ve İdil ilçesine gideceklerini aktaran Aydın Baykara ise, 2 gün sonra İdil'e varacaklarını belirtti.

Abdullah Bayar da yaklaşık 6 ay konakladıkları Faraşin Yaylası'ndan döndüklerini anlatarak, Mardin'in Midyat ilçesine gitmek için 2 aydır yolda olduklarını bildirdi.

Bayar, "Ekmek parası için işimizi yapmak zorundayız. Bizden önce dedelerimiz, babalarımız bu mesleği yapıyordu. Şimdi biz yapıyoruz." diye konuştu.