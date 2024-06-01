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Göçerler Yaz Mevsimi İçin Yaylalara Yolculuk Ediyor

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Kışın havanın sıcak olduğu illere giden göçerlerin, yaz mevsimini geçirecekleri illere yolculuğu devam ediyor. Güneydoğu illerindeki besiciler, havanın ısınmaya başlamasıyla, hayvanlarını daha iyi beslemek için yaylaların yolunu tutuyor. Yaz boyunca yaylalarda konaklayan besiciler, hayvanlardan elde ettikleri sütten yaptıkları yoğurt, tereyağı ve peyniri satarak ailelerini geçindiriyorlar. Göçerlerden Şahin Sezgin, Mardin'den başlayıp, Erzurum'da son bulacak olan yayla yolculuklarının devam ettiğini söyledi. Sezgin, 'Kimi yaylacılar hayvanlarıyla yürüyerek yaylaya giderken, bazı aileler de araçlarla yaylaya ulaşıyor. Yılın bir kaç ayını burada geçirip, havalar soğuyunca yeniden memlekete döneceğiz.' dedi.

Kışın havanın sıcak olduğu illere giden göçerlerin, yaz mevsimini geçirecekleri illere yolculuğu devam ediyor.

Güneydoğu illerindeki besiciler, havanın ısınmaya başlamasıyla, hayvanlarını daha iyi beslemek için yaylaların yolunu tutuyor.

Yaz boyunca yaylalarda konaklayan besiciler, hayvanlardan elde ettikleri sütten yaptıkları yoğurt, tereyağı ve peyniri satarak ailelerini geçindiriyorlar.

Göçerlerden Şahin Sezgin, Mardin'den başlayıp, Erzurum'da son bulacak olan yayla yolculuklarının devam ettiğini söyledi.

Sezgin, "Kimi yaylacılar hayvanlarıyla yürüyerek yaylaya giderken, bazı aileler de araçlarla yaylaya ulaşıyor. Yılın bir kaç ayını burada geçirip, havalar soğuyunca yeniden memlekete döneceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Mardin Tarım Göçmenler Yaşam Güncel Haberler

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