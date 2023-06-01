Göcek'te Otobüs Kaza Yaptı: Refüjdeki Kanala Düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü bariyerlere çarparak refüjdeki kanala düştü. Kazada yaralanan olmazken, yolcular farklı bir otobüsle seyahatine devam etti.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'den Muğla istikametine seyir halinde olan Sedat G. idaresindeki 16 AKL 422 plakalı yolcu otobüsü, Göcek Mahallesi'nde virajı alamayınca bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs refüjdeki kanala düştü. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla otobüsten şoför ve yolcular indirildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Trafik akışının güvenle sağlanabilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yolcular farklı bir otobüsle seyahatine devam etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA