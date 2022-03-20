Göcek'te orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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YANGIN KONTROL ALTINDAMuğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, 1,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, 1,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Karadan müdahale edilen yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "22 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 2 dozer, 2 treyler, 7 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru ve 70 işçi ile yangına müdahale ettik. Yangın kontrol altına alındı" dedi.Jandarma, soruşturma başlatırken, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,