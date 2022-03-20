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Göcek'te orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Göcek'te orman yangını (1)

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Göcek'te, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Göcek'te, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere karadan müdahale ediliyor.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürme çalışmalarının karadan sürdürüldüğü belirtildi.


Göcek'te orman yangını (1)

Göcek'te orman yangını (1)

Göcek'te orman yangını (1)

Göcek'te orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Fethiye, Göcek, Güncel, Haberler

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