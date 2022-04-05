Göcek Semenderi'ni yurt dışına göndermeye çalışan şüpheliye 600 bin lira ceza

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'da nesli tehlike altında ve endemik tür olan 4 Göcek Semenderi'ni yurt dışına göndermek isterken yakalanan şüpheliye 600 bin lira ceza kesildi.

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, biyokaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bir kişinin doğadan yakaladığı 4 Göcek Semenderi'ni Japonya'ya göndermeye çalıştığını belirleyen ekipler harekete geçti. Gözaltına alınan şüphelinin yanındaki semenderlere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliye, Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 600 bin lira ceza kesildi.

Öte yandan, semenderler doğal yaşam alanına salıverildi.

Dünyada başka hiçbir yerde bulunmuyor

Ordu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Candan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hayvanın bölgeye özgü endemik bir tür olduğunu söyledi. Candan, ele geçirilen semenderin (Lyciasalamandra fazilae) Dalyan ve Gökçeovacık arasındaki bölgede yayılış gösterdiğini ve dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan bir tür olduğunu bildirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve yaban hayatı uzmanı biyolog Dr. Yasin İlemin ise biyokaçakçılıkla bilimsel veri hırsızlığı yapıldığını ve biyoteknolojik gelişmeler için ham madde elde edilmesi amaçlandığını belirtti.

İlemin, yurt dışına kaçırılmak istenen semenderlerin üretim, koleksiyonculuk ve tıbbi amaçlar için kullanılabileceğini kaydetti.