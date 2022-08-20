GÖÇDER'den aşure ikramı Güncel Haberler Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği (GÖÇDER) üyelerince Keçiören'de vatandaşlara aşure ikram edildi. Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği (GÖÇDER) üyelerince Keçiören'de vatandaşlara aşure ikram edildi. GÖÇDER'den yapılan açıklamaya göre, göçmenlerin halkla kaynaşmasına katkı sağlanması, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi, toplumlar arasındaki ortak kültüre dikkat çekilmesi için aşure günü etkinliği düzenlendi. Burada hazırlanan aşureler, Keçiören Bağlarbaşı Camisi'nde vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikte konuşan GÖÇDER Başkanı Cenk Sarıgöl, aşurenin farklı tat, kıvam ve kokudaki onlarca gıdanın aynı kazanda harmanlanmasıyla ortaya çıktığını söyledi. "İnsanlar da böyledir. Bizler faklı etnik, kültürel yapılar içerisinde, çeşitli diller ve renklerle bir araya gelerek insanlığı oluşturuyoruz." diyen Sarıgöl, aşurenin tarihsel kökeni itibarıyla insanlığın ortak köklerini işaret ettiğini vurguladı. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul Göçmen Güncel Haberler

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