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Göç Yolundaki Pelikanlar Şarköy'de Büyüledi

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, göç yolculuğuna çıkan pelikanların gökyüzündeki eşsiz dansına tanıklık etti. Vatandaşlar ve yamaç paraşütçüsü, pelikanların görsel şölenine hayran kaldı.

Göç yolundaki pelikanlar mest etti: Gökyüzünden muhteşem görüntüler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, göç yolculuğuna çıkan pelikanların gökyüzündeki büyüleyici dansına sahne oldu. yüzlerce pelikanın eşsiz uyumla süzülerek oluşturduğu görsel şölen, hem vatandaşların hem de havadan görüntüleyen yamaç paraşütçüsünün objektifine yansıdı.

Şarköy semalarında sürü halinde süzülen pelikanlar, gökyüzünde adeta bir koreografi sergiledi. Dakikalarca devam eden bu eşsiz görsel şölen, bölge halkını hayran bıraktı. Güneş ışığının kanatlara yansımasıyla adeta altın gibi parlayan kuşlar, göç yolculuklarının ilk durağında kısa bir mola vererek gökyüzünde süzülmeye devam etti.

Vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak o anları kayda aldı. Gökyüzündeki kuşların görüntüleri sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Öte yandan, Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapan İmran Karabulut ise o anlara havadan tanıklık etti. Paraşütüyle gökyüzünde süzülen Karabulut, pelikanların hemen yanı başından geçerken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Göçmen kuşların rotasında yer alan Şarköy ve Uçmakdere bölgesi, hem doğal güzelliği hem de gökyüzünde yaşanan bu tür nadir anlarla doğa tutkunlarını ve fotoğrafçılarla kuş gözlemcilerini cezbetmeye devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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