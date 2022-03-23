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Göç yolundaki leyleklere yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Efe - Güncel
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Göç yolundaki leyleklere yem bırakıldı

Göç yolundaki leyleklere yem bırakıldı Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması sebebiyle fazla havada kalamayan leylekler, zorunlu iniş yaptığı Kütahya'da, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yem bırakıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Göç yolundaki leyleklere yem bırakıldı

KÜTAHYA - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması sebebiyle fazla havada kalamayan leylekler, zorunlu iniş yaptığı Kütahya'da, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yem bırakıldı.

Baharın müjdeleyici olarak bilinen leylekler, Afrika'da geçirdikleri kış mevsiminin ardından uzun sürecek göç yolculuğuna başladı. Leylekler, Kütahya'da, hava şartları dolayısıyla mola verdi.

Yedigöller bölgesinde birkaç gündür konaklayan yaklaşık 500 leylekleğin yem ihtiyacını Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü karşıladı.

Yedigöller bölgesine balık bırakan Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları, uçamayacak durumda olan leyleklerin de tedavilerini yapmak için hazırda bekliyor.

Hava şartlarının mevsim normallerinin altında seyir etmesi leylekleri zor durumda bırakırken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, leylekler kentten ayrılıncaya kadar yemleme çalışmalarının devam edeceğini bildirildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü olumsuz hava şartlarından etkilenen tüm canlıların beslenme ve tedavi süreçlerini yakından takip ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Güncel

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