GÖÇ YOLUNDAKİ LEYLEKLER DOMANİÇ'TE MOLA VERDİ

GÖÇ yolundaki leylekler, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde mola verirken, yüzlerce leyleği tarlalarda görenler bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Baharın gelmesiyle güneyden kuzeye göç eden leylekler, güzergah üzerinde bulunan Kütahya'nın Domaniç ilçesinde mola verdi. Ekili arazilere inen leyleler tarlalar üzerinde güzel görüntüler oluşturdu. Yoldan geçen ve leylekleri gören sürücüler, araçlarından inip bu anları cep telefonlarına kaydetti. Araç sürücülerinden Mehmet Tekin, ilk kez bu kadar çok leyleği bir arada gördüğünü belirterek, 'Seyir halindeyken leylekleri gördüm. İlk kez bu kadar çok leyleği bir arada görünce de cep telefonumla fotoğraflarını çektim' dedi.