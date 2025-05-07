Göç ve Diaspora Vakfı öncülüğünde bir araya gelen STK'lerden Gazzeli annelere destek çağrısı

Göç ve Diaspora Vakfı öncülüğünde bir araya gelen STK'ler, Anneler Günü kapsamında Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekerek, savaş mağduru Gazzeli annelere destek çağrısında bulundu.

Fatih'teki Neslişah Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, Bosna Hersek, Sudan, Suriye, Mısır, Doğu Türkistan, Filistin ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kadın temsilci katıldı.

Ortak basın açıklamasını okuyan Göç ve Diaspora Vakfı Kadın İletişim Başkanı Müzeyyen Taşçı, Gazzeli annelerin sesi olduklarını belirterek, amaçlarının insanlık tarihine kazınan ağır bir trajediyi, yükselen bir haykırışla dünyaya duyurmak olduğunu söyledi.

Gazze'de yaşananların artık yalnızca bir savaşın sonucu değil, tüm insanlığın sorumluluğunda olduğunu aktaran Taşçı, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada kadınlar, özellikle de anneler, savaşın görünmeyen yükünü taşımaktadır. Evlatlarını toprağa vermek zorunda kalan, bombalanan evlerinin enkazında umutlarını yitiren, temel yaşam haklarından yoksun bırakılan Gazzeli anneler, tarihin en karanlık sayfalarından birinde sessizce direnen birer tanıktır. Anneler Günü yaklaşırken, dünyanın pek çok yerinde çiçekler alınacak, hediyeler sunulacak, övgü dolu sözler söylenecek. Ancak Filistinli anneler için bugün, kutlamadan çok bir yas günü olarak geçmektedir. Çünkü Gazze'de annelik, yalnızca sevgiyle değil, sabırla, dirençle, açlıkla, soğukla, korkuyla ve kayıpla örülüdür."

Taşçı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu anımsatarak, "Her annenin kalbi, Gazze'deki bir annenin gözyaşını taşıyor. Bu ortak acı, bizi birleştiriyor, bu sessiz çığlık tüm sınırları aşıyor. Bu sadece bir coğrafyanın değil, insanlığın sınandığı bir andır. Kadına yönelik şiddetin, çocuklara yönelik ihlallerin, temel yaşam hakkının hiçe sayılmasının meşrulaştırılamayacağını hep birlikte haykırmak zorundayız. Çünkü eğer Gazzeli annelerin sesi duyulmazsa, hiçbir annenin gözyaşı güvende değildir." diye konuştu.

"Açlıkla mücadele ediyorlar"

Savaş nedeniyle Gazze'den Türkiye'ye gelen Doaa Kordia'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AFAD koordinesinde yardımda bulunan kurumlara teşekkür etti.

Gazze'den göç etmek zorunda kaldıklarını anlatan Kordia, fiziksel olarak burada olsa da kalben Gazze'de kaldığını belirtti.

Kordia, Gazzeli annelerin zor günler yaşadığını, çocuklarını besleyebilmenin endişelerini taşıdıklarını belirterek, "Ellerine geçen çok basit ve mütevazı imkanlarla çocuklarını dünyaya hazırlamaya çalışıyorlar. Açlıkla mücadele ediyorlar. Ayakta kalmak için mücadele ediyorlar. Bazıları hayvanların yemini yemek zorunda kaldı. Çünkü şartlar çok zor. Korku ve şiddet, Gazzeli anneler için ayrı bir boyut." dedi.