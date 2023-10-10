Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma kontrol sırasında göç yolunda bitkin düşen Kara Çaylak kuşuna rastladı. Kuşa şişe ile su içirilerek yeniden uçması sağlandı.

Göç sırasında yorgun düşen Kara Çaylak kuşuna şişe ile su içirildi

Göç sırasında yorgun düşen Kara Çaylak kuşuna şişe ile su içirildi

ADIYAMAN - Göç yolunda olan Kara Çaylak kuşu yorgun düştü. Av kontrolünde olan ekip şişe ile su kuşa su vererek yeniden uçurdu.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma kontrol sırasında göç yolunda bitkin düşen Kara Çaylak kuşuna rastladı. Adıyaman merkez Koru köyü kırsalında rastlanan Kara Çaylak kuşuna şişe ile su içirdi. Gerekli bakım ve müdahaleleri yapıldıktan sonra doğaya tekrar salındı.