Göç İdaresi: Yılbaşından bu yana 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Haberler

Göç İdaresi: Yılbaşından bu yana 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca, düzensiz göçle mücadele kapsamında yılbaşından bu yana Afganistan, Pakistan ve diğer uyruklu 28 bin 581 düzensiz göçmenin, ülkesine geri gönderildiği bildirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurda yasa dışı giriş yapan, vize veya ikamet ihlali yapan, çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen, sahtecilik yapan, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancıların sınır dışı işlemlerinin etkin bir şekilde devam ettiği bildirildi. Doğu ve güney sınırlarından, yasa dışı giriş yapmaya çalışan yabancılara izin verilmediği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

Geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında bulunan 94 farklı uyruktan 18 bin 801 yabancının sınır dışı işlemlerinin sürdüğü aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda 10 bin 763 Afganistan, 2 bin 740 Pakistanlı, 1776 Suriyeli ve 3 bin 522 diğer yabancı uyruklu düzensiz göçmen idari gözetim altında tutuluyor. Afganistan'a uçuşların açıldığı 27 Ocak 2022'den itibaren 7 bin 997'si 40 charter seferiyle ve 6007'si tarifeli seferlerle olmak üzere toplam 14 bin 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkesine gönderildi. Bu yıl şu ana kadar 354'ü iki charter seferi ve 4 bin 628'i tarifeli seferlerle olmak üzere toplam 4 bin 982 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yılbaşından itibaren Afganistan, Pakistan ve farklı uyruklardan toplam 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla sınır dışı edilme sayısı yüzde 70 arttı" denildi.

Görüntü dökümü:

- Uçağa bindirilen göçmenler

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Güncel