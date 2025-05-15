Göç İdaresi'nden Sınır Dışı İle İlgili Açıklama

Göç İdaresi'nden Sınır Dışı İle İlgili Açıklama
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Göç İdaresi Başkanlığı, Özbekistan uyruklu A.T. isimli yabancının sınır dışı edilmesiyle ilgili çıkan iddialara yanıt vererek, kamu düzeni ve güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle işlem yapıldığını duyurdu. Mahkemenin sınır dışı kararını hukuka uygun bulduğunu ve bu nedenle sürecin tamamlandığını bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan, A.T. isimli Özbekistan uyruklu yabancının sınır dışı edilmesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Başkanlık, kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle işlem tesis edilen bahse konu yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alındığını ve kararın kesinleşmesi üzerine sınır dışı sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Açıklamada, "Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan, A.T. isimli Özbekistan uyruklu yabancının sınır dışı edilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Başkanlığımızı hedef alan dezenformasyon niteliğindeki haber ve paylaşımlar hakkında basın açıklaması yapma gereği ortaya çıkmıştır. Kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle işlem tesis edilen bahse konu yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Yabancının, karara karşı itiraz yollarını kullanarak idare mahkemesinde dava açtığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak mahkeme, gerçekleştirilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına karar vererek davayı reddetmiştir. Kararın kesinleşmesi üzerine sınır dışı süreci tamamlanmıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgileri alenen yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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