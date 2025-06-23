Göç İdaresi'nden İran'dan Göç İddialarına Yalanlama

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Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada yer alan İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarını yalanladı ve sınır güvenliğinin 7/24 sağlandığını açıkladı.

(ANKARA) - Göç İdaresi Başkanlığı, İran'dan Türkiye'ye yönelik yoğun bir göç hareketi yaşandığına dair sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı ve sınır güvenliğinin 7/24 esasına göre sağlandığı vurgulandı.

Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç yaşandığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından en ileri teknolojiyle donatılmış fiziki güvenlik sistemleriyle 7/24 esasına dayalı olarak kontrol edilmektedir" denildi.

Açıklamada, sınır kapılarındaki giriş-çıkışların dikkatle takip edildiği vurgulanarak, "13 Haziran 2025 tarihi öncesine kıyasla İran'dan ülkemize yapılan girişlerde herhangi bir artış tespit edilmemiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi bir göç hareketliliği söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyunun yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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