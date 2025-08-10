Göç İdaresi'nden E-imza İle İlgili Açıklama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, "İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin elektronik imzasının kopyalandığı ve bu imzaların kullanılarak birtakım usulsüz işlemlerin gerçekleştirildiğine" dair paylaşımlara ilişkin, personelin bilgisi dışında sahte kimlik, farklı telefon ve mail adresi bilgileri girilerek üretildiği anlaşılan ve iptal ettirilen e-imza ile GöçNet sistemi üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir işlemin bulunmadığını bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin elektronik imzasının kopyalandığı ve bu imzalar kullanılarak birtakım usulsüz işlemler gerçekleştirildiği" şeklindeki haber ve paylaşımlara dair açıklama yaptı.

Başkanlığın kurumsal hizmetlerinde kullanılan e-imzaların sadece kurum tarafından sağlandığı ve sertifikasyon işlemlerinin yine kurum içerisinde yapıldığı belirtilen açıklamada, "Başkanlığımızın işlemlerinin yürütüldüğü GöçNet sistemine güvenli ve kapalı ağ üzerinden erişim sağlanmaktadır. Bu sistem, dış internet bağlantısına kapalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama işlemleri için çok katmanlı farklı güvenlik sistemleri bulunduğundan sadece e-imza ile GöçNet'e girişin mümkün olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla, personelimizin bilgisi dışında usulsüz olarak e-imzasını üreterek sistemlerimizde yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Personelimizin bilgisi dışında sahte kimlik, farklı telefon ve mail adresi bilgileri girilerek üretildiği anlaşılan ve iptal ettirilen e-imza ile GöçNet sistemi üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar gündeme gelir gelmez, konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Mülkiye müfettişi ve Göç denetçisi görevlendirilmiştir."